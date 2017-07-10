В Юргинском районе молодые люди ради наживы убили мужчину

Установлено, что незадолго до смерти 57-летний убитый познакомился c двумя кузбассовцами 19 и 20 лет. Вместе мужчины распивали спиртные напитки, и в ходе застолья убитый упомянул, что недавно вернулся с вахты с хорошей суммой денег.

По дороге домой автомобиль мужчины застрял, и новые знакомые стали помогать вытолкнуть машину из колеи. В этот момент они решили убить водителя и присвоить его денежные средства. Сначала преступники попытались его задушить «нунчаками», а затем передавили горло битой. Обмотав тело тросом, молодые люди засунули его в багажник и оставили автомобиль близ кладбища Арлюк. Именно здесь бесхозное транспортное средство обнаружили местные жители.

В ходе следствия выяснилось, что задержанные подозреваемые уже имели проблемы с законом – ранее они совершили три кражи из домов местных жителей.

В настоящее время суд приговорил 19-летнего осужденного к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его подельник проведет за решеткой 16 лет.