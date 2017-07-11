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Кемеровчанка покончила с собой, спрыгнув со строящегося здания

11 июля 2017 в 10:23

Днём 10 июля на стройке около ТРК «Променад 3» в областной столице было обнаружено труп женщины.

Как отметили в следственном комитете, тело было без видимых признаков насильственной смерти, с травмами, характерными при падении с высоты.

На месте начала работу оперативно-следственная группа. Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, что произошло в тот момент. На них видно, как женщина забралась на строящееся здание, после чего спрыгнула вниз.

В настоящее время следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели кемеровчанки.

Фото: «Инцидент Кемерово»


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