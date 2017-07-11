Житель Анжеро-Судженска застрелил непрошенного гостя из винтовки

Преступление совершено утром 8 июля.

Предварительно установлено, что 28-летний убитый приехал к своему знакомому около пяти утра. Между мужчинами произошел конфликт. В пылу ссоры 32-летний хозяин решил напугать гостя и направил на него винтовку. В результате он выстрелил в спину знакомого. От полученного ранения тот скончался до прибытия медиков.

В настоящее время в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).