Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Житель Анжеро-Судженска застрелил непрошенного ...

Житель Анжеро-Судженска застрелил непрошенного гостя из винтовки

11 июля 2017 в 15:16

Преступление совершено утром 8 июля.

Предварительно установлено, что 28-летний убитый приехал к своему знакомому около пяти утра. Между мужчинами произошел конфликт. В пылу ссоры 32-летний хозяин решил напугать гостя и направил на него винтовку. В результате он выстрелил в спину знакомого. От полученного ранения тот скончался до прибытия медиков.

В настоящее время в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).


Читайте также

Content 3
В Кемерове пьяный водитель стал виновником массового ДТП
Content
Новокузнечанин убил и расчленил подругу по литкружку
Content 2
В Юргинском районе молодые люди ради наживы убили мужчину
Content
Кемеровчанка покончила с собой, спрыгнув со строящегося здания

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?