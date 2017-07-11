Житель Кемерова порезал себя в подъезде жилого дома

Инцидент произошел в подъезде дома №7 по улице Дегтярева утром 11 июля.

Истекающего кровью мужчину обнаружили жильцы. По словам очевидцев, пострадавший пребывал в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения, никого не выпускал из подъезда и вообще вел себя неадекватно. Жителям пришлось вызвать полицию.

Предварительно известно, что ему оказана первая помощь. Мужчина пояснил, что порезы нанес себе сам, однако причину назвать не смог.