Житель Кемерова порезал себя в подъезде жилого дома

Инцидент произошел в подъезде дома №7 по улице Дегтярева утром 11 июля.
Истекающего кровью мужчину обнаружили жильцы. По словам очевидцев, пострадавший пребывал в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения, никого не выпускал из подъезда и вообще вел себя неадекватно. Жителям пришлось вызвать полицию.
Предварительно известно, что ему оказана первая помощь. Мужчина пояснил, что порезы нанес себе сам, однако причину назвать не смог.
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