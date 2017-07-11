Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Житель Кемерова порезал себя в подъезде жилого ...

Житель Кемерова порезал себя в подъезде жилого дома

11 июля 2017 в 15:35

Инцидент произошел в подъезде дома №7 по улице Дегтярева утром 11 июля.

Истекающего кровью мужчину обнаружили жильцы. По словам очевидцев, пострадавший пребывал в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения, никого не выпускал из подъезда и вообще вел себя неадекватно. Жителям пришлось вызвать полицию.

Предварительно известно, что ему оказана первая помощь. Мужчина пояснил, что порезы нанес себе сам, однако причину назвать не смог.


Читайте также

Content
Новокузнечанин убил и расчленил подругу по литкружку
Content 2
В Юргинском районе молодые люди ради наживы убили мужчину
Content
Кемеровчанка покончила с собой, спрыгнув со строящегося здания
Content
Житель Анжеро-Судженска застрелил непрошенного гостя из винтовки

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?