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Двое кузбассовцев вымогали деньги, угрожая продать должников в рабство

11 июля 2017 в 15:57

Жители Промышленновского района занимались преступной деятельностью с конца 2013 по август 2014 года.

Родители одного из вымогателей занимались торговлей, и местные жители часто приобретали у них вещи в долг. Угрожая расправой и продажей в рабство, злоумышленники заставляли должников приобретать для них компьютерную технику и электронику в счет погашения долга. Для устрашения потерпевших избивали.

Жертвами мужчин нередко становились и воспитанники детских домов – вымогатели заставляли подростков открывать банковские карты и переводить со своих счетов им. Помимо того, от действий злоумышленников пострадал родственник одного из должников. Узнав о смерти заемщика, преступники заставили его сына бесплатно отремонтировать их автомобиль.

В итоге подозреваемых задержали. В отношении кузбассовцев были возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве, самоуправстве, вымогательстве и незаконном приобретении и хранении оружия. В настоящее время суд приговорил их к 5 и 6,5 годам лишения свободы.

 


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