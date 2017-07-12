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Ночью в Кемерове подожгли сразу три автомобиля

12 июля 2017 в 10:09

В 2:07 очевидцы сообщили в дежурную часть о том, что на улице Западной на Металлплощадке горят сразу три иномарки: Subaru Forester, Volkswagen Touareg и Opel Astra.

На место выехали четыре сотрудника МЧС и автоцистерна. На момент прибытия подразделения автомобили горели открытым пламенем, в 2:21 пожар удалось ликвидировать. В результате  у  Subaru обгорел моторный отсек, лакокрасочное покрытие кузова, салон и колеса. У Volkswagen пострадал моторный отсек, у Opel – лакокрасочное покрытие.

Предварительно известно, что возгорание не было случайным, причиной стал умышленный поджог. В настоящее время правоохранители выясняют причины случившегося и устанавливают виновных.


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