Жительница областной столицы попала под колеса троллейбуса

ДТП произошло во вторник, 11 июля, на улице Марковцева.

Установлено, что следующий по маршруту троллейбус высадил пассажиров на остановке "Гипермаркет АЛПИ" и начал отъезжать в сторону диспетчерского пункта на проспекте Комсомольском. Одна из пассажирок решила перейти дорогу и, не дождавшись, пока транспортное средство отъедет, вышла на проезжую часть.

В результате троллейбус совершил наезд на горожанку, женщина получила травмы.

Во избежание аварий, в отделе пропаганды областной ГИБДД еще раз попросили граждан быть внимательными на дороге и соблюдать правила безопасности дорожного движения.