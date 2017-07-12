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В кемеровском Парке Чудес отметят День мороженого

12 июля 2017 в 15:37

Праздник пройдет в субботу, 15 июля. Кемеровчан угостят лакомством абсолютно бесплатно.

Как рассказали организаторы, на праздновании Дня мороженого гостей ждут разные развлечения и конкурсы: запланированы фейерверк из воздушных шариков, мастер-класс по созданию сладких букетов, шоу мыльных пузырей и многое другое.

Обязательным элементом станет угощение. Кемеровчане и гости города смогут получить в парке купон и обменять на бесплатное мороженое. Для этого совсем не обязательно что-либо покупать. Но нужно учитывать, что одному человеку можно будет получить только один купон.

Для маленьких гостей подготовлен конкурс «Мороженое моей мечты». Лакомство, о котором мечтает ребенок, он должен нарисовать. Победителю конкурса достанется семейный сертификат на аттракционы. Также для детей пройдет дискотека.

Завершится праздник пенной вечеринкой.  

Фото: Парк Чудес


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