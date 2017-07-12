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В Новокузнецке двое мужчин в масках напали на пенсионеров-инвалидов

12 июля 2017 в 15:43

Мужчины постучали в дом пожилой семейной пары и, когда 65-летний хозяин открыл дверь, сбили пенсионера с ног. Затем один из подельников стал избивать пожилого мужчину, в то время как второй, угрожая пистолетом, требовал отдать деньги и ценности.

Жена потерпевшего в этот момент находилась в комнате, но прийти на помощь супругу не смогла – в силу имеющегося заболевания она прикована к постели. Не добившись желаемого, подельники самостоятельно обыскали дом, однако драгоценностей и накоплений не обнаружили. Чтобы не уходить с пустыми руками, мужчины забрали телевизор.

Утром соседи потерпевших вызвали полицию. Пострадавшего мужчину пришлось госпитализировать – медики диагностировали у него перелом костей ноги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летний новокузнечанин и его 25-летний знакомый, прибывший  из страны ближнего зарубежья. В настоящее время злоумышленники осуждены. Жителю Новокузнецка предстоит провести в  местах лишения свободы 8 лет, его иностранному подельнику – 7. Кроме того, мужчины должны выплатить потерпевшим 100 тысяч рублей за моральный ущерб.


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