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Дело об обрушившейся пятиэтажке в Междуреченске передано в суд

12 июля 2017 в 15:55

В прокуратуре Кузбасса сообщили, что уголовное дело о рухнувшем многоэтажном доме в Междуреченске сегодня было передано в суд.

ЧП случилось в прошлом году, 31 мая. Из материалов дела следует, что собственник помещения, находящегося на первом этаже дома, дал устное распоряжение о несогласованных строительных работах. Неквалифицированные рабочие демонтировали часть несущей стены, что привело к обрушению здания.

Теперь четверо обвиняемых предстанут перед судом. Отмечается, что ни один из них не признал свою вину.  


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