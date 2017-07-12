Дело об обрушившейся пятиэтажке в Междуреченске передано в суд

В прокуратуре Кузбасса сообщили, что уголовное дело о рухнувшем многоэтажном доме в Междуреченске сегодня было передано в суд.

ЧП случилось в прошлом году, 31 мая. Из материалов дела следует, что собственник помещения, находящегося на первом этаже дома, дал устное распоряжение о несогласованных строительных работах. Неквалифицированные рабочие демонтировали часть несущей стены, что привело к обрушению здания.

Теперь четверо обвиняемых предстанут перед судом. Отмечается, что ни один из них не признал свою вину.