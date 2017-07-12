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Самозанятым жителям Кузбасса разрешат не платить налоги

12 июля 2017 в 16:42

Если раньше налоги не платили домработницы, няни и репетиторы, то сейчас список профессий, деятельность которых не будет облагаться налогами, значительно расширилась.

Согласно новому списку, составленному депутатами Кемеровской области, к перечню добавлены мастера по ремонту домов и квартир, а также по ремонту обуви, изделий из кожи, одежды. Сюда же вошли массажисты, фотографы и парикмахеры.

Своеобразные налоговые каникулы обновленной группы профессий продлятся до конца 2017 года и  будут действовать в следующем году.

Чтобы попасть в группу «налоговых отпускников», нужно собрать необходимый перечень документов, встать на налоговый учет и сообщить о своем роде занятий в ИФНС.


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