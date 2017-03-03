Административное здание в Кемерове подожгли

По предварительным данным, о которых сообщают СМИ трагедия произошла в Кемерове из-за поджога. Правоохранительные органы уверяют, что злоумышленники, осуществившие поджог офисного здания в городе по улице Орджоникидзе, попытались выдать содеянное за самовоспламенение.

Напоминаем, что возгорание было ликвидировано в сооружении в 2:50 3 марта. В результате случившегося уцелело лишь некоторое оборудование, большинство электрической техники погорело. На тушение пожара была вызвана служба МЧС в составе 20 спасателей и 6 единиц массивной техники. Органы управления взялись за поиск и поимку организаторов поджога в масштабном здании.