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Административное здание в Кемерове подожгли

03 марта 2017 в 16:14

По предварительным данным, о которых сообщают СМИ трагедия произошла в Кемерове из-за поджога. Правоохранительные органы уверяют, что злоумышленники, осуществившие поджог офисного здания в городе по улице Орджоникидзе, попытались выдать содеянное за самовоспламенение.

Напоминаем, что возгорание было ликвидировано в сооружении в 2:50 3 марта. В результате случившегося уцелело лишь некоторое оборудование, большинство электрической техники погорело. На тушение пожара была вызвана служба МЧС в составе 20 спасателей и 6 единиц массивной техники.  Органы управления взялись за поиск и поимку организаторов поджога в масштабном здании. 


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