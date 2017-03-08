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Автомеханики в честь праздника 8 марта бесплатно помогут

08 марта 2017 в 17:49

Водителям женского пола в Международный женский день на территории трассы Кемерово и других городов России будет доступна акция. Профессионалы готовы оказать помощь автоледи в сложившейся неприятной ситуации во время дорожного движения. Работники фирмы АвтоМотоКлуб готовы подвести закончившийся бензин, определить причину поломки авто, а также заменить колесо.

Все эти действия будут произведены бесплатно в качестве подарка для автолюбительниц. Стоимость топлива будет оплачиваться по чеку, а вот за свои услуги автомеханики денег не возьмут. 


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