Автомеханики в честь праздника 8 марта бесплатно помогут

Водителям женского пола в Международный женский день на территории трассы Кемерово и других городов России будет доступна акция. Профессионалы готовы оказать помощь автоледи в сложившейся неприятной ситуации во время дорожного движения. Работники фирмы АвтоМотоКлуб готовы подвести закончившийся бензин, определить причину поломки авто, а также заменить колесо.

Все эти действия будут произведены бесплатно в качестве подарка для автолюбительниц. Стоимость топлива будет оплачиваться по чеку, а вот за свои услуги автомеханики денег не возьмут.