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Бывший полицейский осужден за получение взятки

16 марта 2017 в 11:54

Экс-полицейский из Новокузнецка был задержан за вымогание денег у владельца магазина.

Из материалов дела следует, что летом 2016 года в ходе плановой проверки торговых точек правоохранитель выявил на одном из объектов нарушения правил продаж спирных напитков.

- Полицейский предложил владельцу торговой точки избежать административной ответственности путём дачи взятки, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Предприниматель согласился и передал проверяющему денежные средства в сумме 6 тыс. рублей. Вторую часть денег участковый должен был получить осенью, однако потребовал взятку уже через месяц. Поняв, что ничем хорошим такое "крышевание" не закончится, владелец магазина пожаловался в службу собственной безопасности ГУ МВД по Кемеровской области.

Недобросовестный полицейский привлечен к ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 600 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет.


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