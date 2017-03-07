Целительные свечи стали поводом для мошенничества в Кемерово

Одна из жительниц Кемерово не знала, как традиционными способами избавить свою мать от мучительных головных болей, протекающих уже в течение нескольких лет. Все способы оказались безрезультатными, и тогда женщина нашла объявление в интернете о снятии порчи в Кемерово. Ей удалось связаться с целительницей, которая назвала средство, какое поможет излечить больную мать и неприменно согласилась перевести на счет знахарки 10,5 тыс. рублей.

После чего у матери все наладилось, а вот у ее дочери была наведена смертельная порча, за которую целительница запросила огромную сумму 700 тыс. рублей, якобы для того, чтобы достать целительные свечи Иерусалима. После перечисления данной суммы мошенница скрылась и перестала выходить на связь. Расследованием этого дела занимается ГУ МВД в Кемерово. Напоминаем, что ранее, эта же самозванка пыталась излечить 56-летнего мужчину при помощи снимка иерусалимских свечей, но безрезультатно.