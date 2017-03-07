Цветочное ограбление в Кемерово

Один из воров-рецидивистов в городе Саратов совершил повторное ограбление после выхода на свободу. Источник сообщает, что мужчина украл 50 роз из цветочной лавки своего населенного пункта с благими намерениями. Он собирался так поздравить незнакомых прохожих женщин с наступающим Международным женским днем, что и сделал.

МВД Саратова сообщает, что ущерб похищенного имущества составляет порядка трех тысяч рублей, которые мужчине придется возместить. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии. Уточняется, что пропавшие цветы сотрудникам МВД найти не удалось.