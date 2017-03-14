Действующий мэр Кемерово сообщил о ремонте дорог

Сегодня глава г. Кемерово выставил на совете схемы, где в первую очередь важно наладить состояние проезжей части. Он заявил, что в течение 2017 года планируют полностью отремонтировать важные трассы для транспортировки груза. Также рассказал о поддержке со стороны государственной казны.

Из бюджета государства было выделено почти 1,5 млрд рублей, а остальное, чтобы закончить начатое глава администрации предлагает добавить из казны города и области. Такие мероприятия рассчитывается окончить до 2025 года, что существенно повысит безопасность на дорогах.