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Дороги Новокузнецка временно не подлежат эксплуатации большегрузам

03 марта 2017 в 18:26

Скоропалительное решение о запрете проезда по местной трассе Новокузнецка было принято накануне. Местные власти считают, что это исключительно необходимая мера, чтобы сохранить состояние дорожного полотна в нормальном виде. Как выяснилось позднее, такое решение будет действовать с 10 апреля по 9 мая. Передвигаться по трассе фурам-дальнобойщикам можно будет после соответствующего разрешения в органах самоуправления.

Позже будет объявлено, оправдана ли подобная ликвидация движения в Кемерове. Более подробную информацию о нововведении можно найти на официальном сайте г. Новокузнецк или в главном офисе населенного пункта. 


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