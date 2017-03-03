Дороги Новокузнецка временно не подлежат эксплуатации большегрузам

Скоропалительное решение о запрете проезда по местной трассе Новокузнецка было принято накануне. Местные власти считают, что это исключительно необходимая мера, чтобы сохранить состояние дорожного полотна в нормальном виде. Как выяснилось позднее, такое решение будет действовать с 10 апреля по 9 мая. Передвигаться по трассе фурам-дальнобойщикам можно будет после соответствующего разрешения в органах самоуправления.

Позже будет объявлено, оправдана ли подобная ликвидация движения в Кемерове. Более подробную информацию о нововведении можно найти на официальном сайте г. Новокузнецк или в главном офисе населенного пункта.