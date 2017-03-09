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Экс-мэр Прокопьевска не признается в превышении своих полномочий

09 марта 2017 в 20:17

Сегодня состоялся суд, на котором был оглашен частичный приговор бывшему мэру Прокопьевска. В результате услышанного на заседании, судья потребовал перенести слушание дела, чтобы вынести остаточный результат приговора, следовательно, дело было перенесено на 10 марта 2017 года на 8.30 утра. Как сообщают журналисты, бывший управляющий города Валерий Гаранин приобрел квартиру в Кемерово для близкой знакомой за бюджетные средства, тем самым нанес ущерб району.

Стоит отметить, что экс-мэр свою вину не признает, однако готов возместить материальный ущерб. Напоминаем, что главой он был в период с 1999 года по 2016 год, а затем ушел с должности, аргументируя это плохим состоянием здоровья.


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