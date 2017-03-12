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Эксперты выяснили причину слабоумия у человека

12 марта 2017 в 00:17

В течение тринадцати лет активно осуществлялись исследования мозговой активности человека, а точнее проводился эксперимент. Для этого исследования было приглашено три человека, между ними были разделены продолжительности сна: первый спал ежедневно по 6-9 часов в сутки, второй — чуть меньше 6 часов, а третий — больше 9 часов.

Спустя 13 лет людей пригласили снова и выяснили, что те, кто спал больше 9 часов стали страдать головными болями и слабоумием. Это доказывает неблагоприятное влияние длительного сна. Ученые уточняют, что во время сна клетки головного мозга уменьшаются, вследствие чего может снижаться IQ.


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