Эксперты выяснили причину слабоумия у человека

В течение тринадцати лет активно осуществлялись исследования мозговой активности человека, а точнее проводился эксперимент. Для этого исследования было приглашено три человека, между ними были разделены продолжительности сна: первый спал ежедневно по 6-9 часов в сутки, второй — чуть меньше 6 часов, а третий — больше 9 часов.

Спустя 13 лет людей пригласили снова и выяснили, что те, кто спал больше 9 часов стали страдать головными болями и слабоумием. Это доказывает неблагоприятное влияние длительного сна. Ученые уточняют, что во время сна клетки головного мозга уменьшаются, вследствие чего может снижаться IQ.