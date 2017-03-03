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Фура загорелась прямо на трассе в Кузбассе

03 марта 2017 в 18:22

В сети появились точные данные о том, какие последствия остались после воспламенения тяжелого грузовика на трассе «Сибирь» 355 км. Очевидны сообщают ресурсу «Стобой» о том, что произошло выгорание кабины полностью. Воспламенение тягача произошло 3 марта в 13.00 по местному времени. В тот же момент участники дорожного движения вызвали подмогу: патрульную службу и МЧС, который боролись со стихией.

Предварительные данные подтверждают, что загорелся автомобиль из-за неисправности электрической проводки, о деталях произошедшего источник умалчивает. 


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