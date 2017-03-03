Халатностей врачей в Кемерово окончилась гибелью ребенка

Как сообщает источник, в августе прошедшего года в Кемеровском районе, 4-х летняя девочка заболела банальным ОРВИ, а при выявленных осложнениях ей была вызвана скорая медицинская помощь и направление на стационар. Спустя некоторое время ребенок скончался из-за прогрессирования сердечно-легочной недостаточности. По данному факту возбуждено уголовное дело, мать девочки Валентина Закутная признана потерпевшей. Она в первую очередь желает при помощи своего представителя найти и наказать виновных в гибели дочери, а потом позаботиться о возмещение ущерба. Как подозревает юрист, девочку лечили не от той болезни, так как в тот момент дежурили врачи, имеющие очевидный непрофессионализм.