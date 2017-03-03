Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Халатностей врачей в Кемерово окончилась гибель...

Халатностей врачей в Кемерово окончилась гибелью ребенка

03 марта 2017 в 18:35

Как сообщает источник, в августе прошедшего года в Кемеровском районе, 4-х летняя девочка заболела банальным ОРВИ, а при выявленных осложнениях ей была вызвана скорая медицинская помощь и направление на стационар. Спустя некоторое время ребенок скончался из-за прогрессирования сердечно-легочной недостаточности. По данному факту возбуждено уголовное дело, мать девочки Валентина Закутная признана потерпевшей. Она в первую очередь желает при помощи своего представителя найти и наказать виновных в гибели дочери, а потом позаботиться о возмещение ущерба. Как подозревает юрист, девочку лечили не от той болезни, так как в тот момент дежурили врачи, имеющие очевидный непрофессионализм. 


Читайте также

Content 5ddc01224a 180602
Российский турист провел сутки в открытом море и выжил
Content maxresdefault
Фура загорелась прямо на трассе в Кузбассе
Content i
Дороги Новокузнецка временно не подлежат эксплуатации большегрузам
Content bespredel v kurskoiy jenskoiy ispravitelnoiy kolonii
Суд Кузбасса приговорил убийцу к лишению свободы

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?