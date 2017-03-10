Инопланетяне подают сигнал из космоса

Ведущие астронавты Америки доказывают, что существующие радиосигналы, которые отечественные ученые могут получать из космоса намного сильнее наших. Следовательно, эти сигналы передаются оборудованием в несколько раз мощнее нашего. Данные явления можно считать неопровержимым доказательством жизни на других планетах.

Впервые радиоимпульс был замечен 10 лет назад, и спустя время он только усиливался, поэтому ученые предполагают, что на других планетах также существует полноценная жизнь. Напоминаем, что такие волны в космосе регистрируются регулярно.