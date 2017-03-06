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Интересное положение мусорных баков в Кемерово

06 марта 2017 в 18:51

Жильцы одного из спальных районов возмущены расположением мусорных баков в Кемерово. Они рассказывают, что в зоне доступности присутствует лишь один контейнер, который уже практически переполнен, а заполнить другие не предоставляется возможным, поэтому мусорные мешки скапливаются по кругу.

Управляющая служба УК «Комфорт» отказывается объяснить, почему расстановку осуществили именно таким образом. При этом к решению вопроса об удобстве пока не настроены сотрудники коммунального хозяйства. Жители дома №18а по Ленинскому проспекту считают такую версию расстановки нерациональной. 


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