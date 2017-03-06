Интересное положение мусорных баков в Кемерово

Жильцы одного из спальных районов возмущены расположением мусорных баков в Кемерово. Они рассказывают, что в зоне доступности присутствует лишь один контейнер, который уже практически переполнен, а заполнить другие не предоставляется возможным, поэтому мусорные мешки скапливаются по кругу.

Управляющая служба УК «Комфорт» отказывается объяснить, почему расстановку осуществили именно таким образом. При этом к решению вопроса об удобстве пока не настроены сотрудники коммунального хозяйства. Жители дома №18а по Ленинскому проспекту считают такую версию расстановки нерациональной.