Житель Китая сделал необычное предложение своей любимой

Вместо запланированного подарка гражданин Китая Лю Фэй преподнёс возлюбленной 33-тонный булыжник. К слову, до этого он собирался подарить будущей супруге квартиру.

К счастью, девушка оценила необычный поступок, тем более жених весьма романтично аргументирвал свой выбор.

- Я хочу, чтобы наша любовь была такой же большой, как этот камень, - сказал он, протянув даме сердца кольцо.

В ближайшее время молодые сыграют свадьбу.

Кстати, камень оказался обломком упавшего метеорита. Стоимость подарка составила порядка 169 тыс. долларов.