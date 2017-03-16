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Житель Китая сделал необычное предложение своей любимой

16 марта 2017 в 10:22

Вместо запланированного подарка гражданин Китая Лю Фэй преподнёс возлюбленной 33-тонный булыжник. К слову, до этого он собирался подарить будущей супруге квартиру.

К счастью, девушка оценила необычный поступок, тем более жених весьма романтично аргументирвал свой выбор.

- Я хочу, чтобы наша любовь была такой же большой, как этот камень, - сказал он, протянув даме сердца кольцо.

В ближайшее время молодые сыграют свадьбу.

Кстати, камень оказался обломком упавшего метеорита. Стоимость подарка составила порядка 169 тыс. долларов.


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