Китайцы готовят визит на Луну

Китайские изобретатели осуществляют очередную попытку соорудить космический корабль и отправить на нем четыре астронавта для исследования поверхности Луны. На самом деле на сегодня это всего лишь проект строения, однако производитель усердно идет к своей цели. Главный инженер и конструктор Чжан Байнань рассказывает, что для прилунения допустимо 4-6 астронавтов, однако в Китае желают усовершенствовать этот показатель и превзойти остальных.

Ведущие космические инженеры рассказывают, что для реализации этого проекта потребуется порядка 16-20 лет, однако они заверяют СМИ, что свой первый вылет на Луну совершат задолго до наступления 2036 года.