Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Китайцы готовят визит на Луну

Китайцы готовят визит на Луну

08 марта 2017 в 16:07

Китайские изобретатели осуществляют очередную попытку соорудить космический корабль и отправить на нем четыре астронавта для исследования поверхности Луны. На самом деле на сегодня это всего лишь проект строения, однако производитель усердно идет к своей цели. Главный инженер и конструктор Чжан Байнань рассказывает, что для прилунения допустимо 4-6 астронавтов, однако в Китае желают усовершенствовать этот показатель и превзойти остальных.

Ведущие космические инженеры рассказывают, что для реализации этого проекта потребуется порядка 16-20 лет, однако они заверяют СМИ, что свой первый вылет на Луну совершат задолго до наступления 2036 года. 


Читайте также

Content uk1
Маринский суд осудил осужденного
Content image74045293
Цветочное ограбление в Кемерово
Content dsc 0112
Подведены итоги конкурса "Краса полиции"
Content 0002
В Томске сразу три университета заняли рейтинговые места

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?