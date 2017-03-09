Малоимущего бухгалтера разоблачили в подделке справок

В районе Кемерово, одна из работников коммерческой фирмы в бухгалтерском отделении намерено подделала себе справку о доходах с целью завладеть деньгами государства для воспитания и содержания ее ребенка. За это она получила порядка 20 тыс. рублей. Однако, на следующий месяц один из специалистов усомнился в правдивости указанных данных и сделал запрос в налоговую службу.

Выяснилось, что данные расходятся и женщина подделала справку. В ходе ведения следствия, мошенница свою вину признает, и готова понести наказание за содеянное.