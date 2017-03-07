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Маринский суд осудил осужденного

07 марта 2017 в 20:54

Осужденный 52-летний мужчина получил дополнительный срок отбывания наказания из-за недопонимания в медицинском участке. Работники исправительной колонии в городе Маринске сообщали о нападении заключенного на одного из сотрудников в санчасти. Удалось выяснить, что мужчине срочно потребовалась консультация психотерапевта, однако на тот момент специалист уже окончил прием, что и возмутило осужденного.

В результате этого мужчина начал кидаться на работника МВД при исполнении, сначала он разбил ему видеорегистратор, а затем нанес несколько ударов. За такое поведение заключенный получил еще три года колонии.


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