Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Найдены подростки из Кемерово

Найдены подростки из Кемерово

12 марта 2017 в 00:28

Из городского МВД Кемерово поступила информация, что поиски Кристины Елисеевой и Ирины Евсеевой закончились успешно. Девушки найдены и на данный момент с ними все в порядке. В течение некоторого времени с ними работает следователь, чтобы выяснить причину ухода кемеровчанок из дома.

Одна из девушек пояснила, что решила отправиться путешествовать вместе с подругой, у которой были проблемы в школе с учителями и одноклассниками. Близкие и друзья несовершеннолетних беглянок допрашиваются, более детально уточняется ситуация в семьях девочек, а также их взаимоотношения в учебном коллективе.


Читайте также

Content i
Эксперты выяснили причину слабоумия у человека
Content mqdefault
У Ждуна появится партнерша
Content i 1
Нашли угрозу отравления в продовольственном магазине Кузбасса
Content i 2
В Новокузнецке наконец начнется ремонт местных дорог

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?