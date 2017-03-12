Найдены подростки из Кемерово

Из городского МВД Кемерово поступила информация, что поиски Кристины Елисеевой и Ирины Евсеевой закончились успешно. Девушки найдены и на данный момент с ними все в порядке. В течение некоторого времени с ними работает следователь, чтобы выяснить причину ухода кемеровчанок из дома.

Одна из девушек пояснила, что решила отправиться путешествовать вместе с подругой, у которой были проблемы в школе с учителями и одноклассниками. Близкие и друзья несовершеннолетних беглянок допрашиваются, более детально уточняется ситуация в семьях девочек, а также их взаимоотношения в учебном коллективе.