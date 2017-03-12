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Нашли угрозу отравления в продовольственном магазине Кузбасса

12 марта 2017 в 00:46

На днях на улице Болотная 44А в Мысках в одном из продовольственных магазинов была санитарная проверка, в которой найдены некоторые изъяны, вследствие чего торговую точку закрыли до выяснения обстоятельств на 30 суток.

По словам санитарной службы, в магазине не соблюдены нормы хранения и использования продуктов, а также из-за неправильной личной гигиены работников точки. Как рассказывают специалисты, подобное отношение может привести к распространению кишечной палочки и других опасных инфекций, вызывающих отравление.


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