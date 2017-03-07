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Названы сроки распродажи «золотых» номеров Tele2

07 марта 2017 в 20:42

Как заявляет представитель филиала фирмы Tele2 в Томской и Кемеровской областях Андрей Степанов, распродажа начнется в период с 8 по 12 марта 2017 года на золотые номера. Теперь эти стартовые пакеты будут стоить с 50% скидкой, то есть 100 рублей. Акция продлится всего четыре дня. Пробрести номера мобильного оператора можно как через интернет-магазин в несколько кликов, так и непосредственно в салоне связи.

Мужчина сообщает, что в прошлом году значительно увеличились продажи за счет введения скидок. Помимо действующей распродажи потребитель может заказать себя фирменный смартфон в черном и белом цвете за доступную стоимость. 


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