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Очередная халатность: девочка Белово получила термические ожоги

14 марта 2017 в 20:47

На днях двухлетняя девочка, которая приехала погостить к тетке в Белово, отправилась с ней в парилку, где и ошпарилась кипятком. В результате несовершеннолетняя получила ожоги 1 и 2 степени шеи и головы. Женщина объясняет, что она отвернулась лишь на минутку. После происшествия она тут же вынесла потерпевшую и оказала ей первую помощь.

Следственные органы сообщают, что в эту же ночь девочке стало хуже и пришлось вызвать скорую помощь. Детальные обстоятельства дела выясняются, о состоянии ребенка врачи пока не говорят. Отвечают, что малышка находится в шоковом состоянии. 


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