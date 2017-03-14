Очередная халатность: девочка Белово получила термические ожоги

На днях двухлетняя девочка, которая приехала погостить к тетке в Белово, отправилась с ней в парилку, где и ошпарилась кипятком. В результате несовершеннолетняя получила ожоги 1 и 2 степени шеи и головы. Женщина объясняет, что она отвернулась лишь на минутку. После происшествия она тут же вынесла потерпевшую и оказала ей первую помощь.

Следственные органы сообщают, что в эту же ночь девочке стало хуже и пришлось вызвать скорую помощь. Детальные обстоятельства дела выясняются, о состоянии ребенка врачи пока не говорят. Отвечают, что малышка находится в шоковом состоянии.