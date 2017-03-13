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Памятник Маяковскому зарегистрировался в социальных сетях

13 марта 2017 в 19:55

Спустя некоторое времени после начала ремонта аккаунты памятника В. Маяковскому появились в социальных сетях. В них повествуется о том, что ремонт постамента затянулся и по-прежнему тот находится в строительных лесах. Также новокузнецкие доброжелатели решили привлечь внимание ответственных за данные строительные работы в канун празднования 400-летия Новокузнецка.

Напоминаем, что зарегистрированные странички появились в Инстаграмме, Твиттере, Телеграмме, и в каждом делается акцент на том, что следует продолжить ремонт. 


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