Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Потребитель интернет ресурса отсудил у продавца...

Потребитель интернет ресурса отсудил у продавца 92 тыс. рублей

16 марта 2017 в 12:12

С жалобой в местные органы безопасности г. Кемерово обратилась девушка, которая совершила заказ смартфона в интернет-магазине на 30 тыс. рублей. Свой заказ она так и не получила. Однако, в квитанции изменилась сумма. Чтобы выяснить ситуацию девушка попыталась зайти на сайт, но он больше не открывался.

После неудачных попыток связаться со службой поддержки, местное самоуправление подало в суд на ресурс, вследствие чего отсудило втрое большую сумму, чем за заявленный телефон. Как оговаривалось ранее гаджет должен был прийти в течение семи дней. 


Читайте также

Content i
В Кемерово было покушение на арбитражного управляющего
Content i 048
Китаец сделал необычное предложение своей любимой
Content 1485936100general pages i66687 saratovskii policeiskii zapodozren v poluchenii vzyatki
Бывший полицейский осужден за получение взятки
Content on the train
Для пассажиров Кемерово открыта художественная акция

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?