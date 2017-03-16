Потребитель интернет ресурса отсудил у продавца 92 тыс. рублей

С жалобой в местные органы безопасности г. Кемерово обратилась девушка, которая совершила заказ смартфона в интернет-магазине на 30 тыс. рублей. Свой заказ она так и не получила. Однако, в квитанции изменилась сумма. Чтобы выяснить ситуацию девушка попыталась зайти на сайт, но он больше не открывался.

После неудачных попыток связаться со службой поддержки, местное самоуправление подало в суд на ресурс, вследствие чего отсудило втрое большую сумму, чем за заявленный телефон. Как оговаривалось ранее гаджет должен был прийти в течение семи дней.