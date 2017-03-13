Резкое похолодание в Кемерово

В Сибирском регионе зима продолжается. Кемеровский пресс-секретарь гидрометцентра Н. Полуэктова сообщает, что в северной столице со среды 15 марта ожидается существенное снижение температуры до -1 —-6 градусов, местами до -15 градусов. Во вторник теплая температура продержится до вечера.

Также ожидаются порывы сильного ветра до 18 м/с, а также похолодание в северных районах до -23 градусов. Это конечно не критично для сибирского района в середине марта, но тем не менее, местные жители ожидали наступление скорого потепления. Синоптики обещают, что погода наладится лишь к воскресенью.