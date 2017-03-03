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Российский турист провел сутки в открытом море и выжил

03 марта 2017 в 18:16

Накануне в Таиланде, российский турист ощутил на себе приключение, о котором не мог догадываться. Уехав на подводную экскурсию вместе со своими друзьями, во время исследования дна, вдруг образовалось подводное течение, которое разнесло отдыхающих в разные стороны. Первых двоих нашли сразу, а вот Дмитрия Сомова искали целые сутки. Как сообщает служба спасателей, он был найден в открытом море живой и невредимый.

На данный момент о состоянии здоровья россиянина не уточняется, осуществляется его обследования, а 49-летний мужчина благодарит всех тех, кто занялся его поисками и не дал ему пропасть. 


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