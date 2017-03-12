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«Русские Витязи» сделали посадкув Новосибирске и Перми

12 марта 2017 в 13:14

Сегодня в 10.30 утра над Кемерово был виден перелет нескольких истребителей, которые направляются на конкурс «Лима» 2017 в Малайзию. Они планируют совершить три приземления на территории России, две из них уже осуществлены в Перми и Новосибирске. Теперь Су-30 сядут в Иркутском районе, а после полетят через Китай и Вьетнам.

СМИ разъясняют, что на соревнованиях они покажут хорошо отработанные элементы высококласссного пилотажа, куда включен одиночный и звеньевой пилотаж. Перед выступлением летчики планируют сделать тренировочный полет с демонстрацией своих умений.


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