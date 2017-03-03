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Суд Кузбасса приговорил убийцу к лишению свободы

03 марта 2017 в 18:29

По убийству, произошедшему в марте два года назад, наконец завершилось судебное слушание. Был вынесен такой вердикт: убийцу лишить свободы сроком на 8 лет. Ресурс «Стобой» уточняет, что в день трагедии два приятеля выпивали между собой и один из них оскорбил мать другого. После чего, в порыве гнева второй ударил обидчика железной трубой, и нанес травму не совместимую с жизнью. После чего сжег тело в кочегарке с целью замести следы. Спустя какое-то время родственники заявили в полицию г. Маринска, сотрудники которой со временем нашли очевидцев убийства. В содеянном нарушитель сознался и описал подробности. 


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