Суд Кузбасса приговорил убийцу к лишению свободы

По убийству, произошедшему в марте два года назад, наконец завершилось судебное слушание. Был вынесен такой вердикт: убийцу лишить свободы сроком на 8 лет. Ресурс «Стобой» уточняет, что в день трагедии два приятеля выпивали между собой и один из них оскорбил мать другого. После чего, в порыве гнева второй ударил обидчика железной трубой, и нанес травму не совместимую с жизнью. После чего сжег тело в кочегарке с целью замести следы. Спустя какое-то время родственники заявили в полицию г. Маринска, сотрудники которой со временем нашли очевидцев убийства. В содеянном нарушитель сознался и описал подробности.