Супруга Караченцова лишена водительского удостоверения за управление в пьяном виде

Суд г. Щелково Московской области присудил Людмиле Поргиной штраф в размере 30 тыс. рублей. Одновременно лишил ее водительского удостоверения сроком на 1,5 года за то, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, тем самым нанеся своим пассажирам некоторые травмы.

Напомним, что 27 февраля супруга известного актера въехала в Газель, супруг при этом сидел рядом и получил закрытую травму головного мозга. По результатам анализов в крови автоледи нашли 0,3 промилле алкоголя.