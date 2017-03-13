Существенные изменения в маткапиталле

Автор предложения отказаться от действия программы материнский капитал, Сергей Вострецов, рассказывает, что данное пособие не оправдывает себя. И каждый, кто родил второго ребенка желает снять денежные средства любыми способами. Вместо такого права, депутат предлагает внести изменения в ежемесячные выплаты матерям.

За круглым столом 23 марта обсудят вопросы повышения ежемесячного детского пособия за первого ребенка от 3 тыс. рублей, за второго — от 8 тыс. рублей, а за третьего — от 12 тыс. рублей. Отмечается, что данная процедура придумана для того, чтобы увеличить прирост населения страны.