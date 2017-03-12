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Том Хэнкс сядет за руль «таблетки»

12 марта 2017 в 13:10

Американская звезда Голливуда Том Хэнкс в социальной сети поделился своим якобы новым приобретением, а также добавил, что собирается поехать в поход на российском авто УАЗ 452. Данная модель производится в России с 1965 года постоянно в различных модификациях. Пока не понятно действительно ли актер приобрел старинное авто, либо попросту сфотографировал чужую машину.

Напоминаем, что часто на его страничке обновлялись фото подобного типа со старыми ретро-автомобилями, ему не принадлежащими. На снимке видно, что мужчина собирается сесть за руль припаркованного автомобиля. 


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