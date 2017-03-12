Том Хэнкс сядет за руль «таблетки»

Американская звезда Голливуда Том Хэнкс в социальной сети поделился своим якобы новым приобретением, а также добавил, что собирается поехать в поход на российском авто УАЗ 452. Данная модель производится в России с 1965 года постоянно в различных модификациях. Пока не понятно действительно ли актер приобрел старинное авто, либо попросту сфотографировал чужую машину.

Напоминаем, что часто на его страничке обновлялись фото подобного типа со старыми ретро-автомобилями, ему не принадлежащими. На снимке видно, что мужчина собирается сесть за руль припаркованного автомобиля.