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У Ждуна появится партнерша

11 марта 2017 в 20:23

У известного мэма в интернете наконец появится подружка. Автор «Ждуна» начал активную работу над созданием очередной скульптуры женского пола, а где она будет установлена пока не уточняется. Напоминаем, что в прошедшем году персонаж «Ждун» был размещен неподалеку от клинического центра Лейдена. Данный символ обозначает пациентов, ожидающих очередь на прием к врачу.

Художница Маргрит ван Бреворт говорит, что уже разработала нужный эскиз. Фигура имеет черты подводного слона и человека. Данной информацией женщина поделилась в социальной сети Инстаграмм. 


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