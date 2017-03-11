У Ждуна появится партнерша

У известного мэма в интернете наконец появится подружка. Автор «Ждуна» начал активную работу над созданием очередной скульптуры женского пола, а где она будет установлена пока не уточняется. Напоминаем, что в прошедшем году персонаж «Ждун» был размещен неподалеку от клинического центра Лейдена. Данный символ обозначает пациентов, ожидающих очередь на прием к врачу.

Художница Маргрит ван Бреворт говорит, что уже разработала нужный эскиз. Фигура имеет черты подводного слона и человека. Данной информацией женщина поделилась в социальной сети Инстаграмм.