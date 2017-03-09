Услуги такси в Санкт-Петербурге превышают 16 тыс. рублей

Накануне в полицию Петербурга с заявлением обратился гражданин иного государства с заявлением о том, что у него водитель местного такси силой вымогал 16 тыс. рублей за проезд. По словам жертвы мошенничества, таксист заблокировал все выходы своего автомобиля и не давал покинуть пассажиру автомобиль до тех пор, пока тот не выплатит желаемую им сумму денег, на что иностранцу пришлось согласиться.

Также турист сообщает, что в такси провел всего 20 минут и проехал не более 20 км. По данному вопросу было возбуждено уголовное дело, подробности случившегося шантажа пока выясняются.