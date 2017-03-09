В Белове девочка по невнимательности родителей получила тяжёлые термические ожоги

В г. Белов накануне, девочка двух лет опрокинула на себя кипящий бульон в тот момент, когда мама отвлеклась. В результате этого ребенок получил термические ожоги шеи и лица в большом объеме. Также произошло еще одно ЧП с участием 4-х летней девочки. Она, ожидая бабушку, которая вышла в аптеку, села на перекладину балкона, вследствие чего не удержалась и сорвалась вниз. На данный момент ребенок находится в реанимации.

Местные органы ГУ МВД призывают родителей к административной ответственности по соответствующей статье, так как взрослые отвечают за жизнь и здоровье своего ребенка. Следовательно, им будет выписан штраф в размере от 500 рублей.