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В областной столице совершено покушение на арбитражного управляющего

16 марта 2017 в 10:19

2 марта на организатора арбитражного суда Кемеровской области Эдуарда Клестова было совершено нападение с избиением. Ночью 3 марта злоумышленники также подожгли юридический офис потерпевшего на ул. Орджоникидзе. Юрист уверен, что причиной нападения является его позиция по делу ОАО «Плодопитомник-1».

В настоящее время Клестов госпитализирован, врачи диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела (ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Преступникам грозит до пяти лет лишения.


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