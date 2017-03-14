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В Кемерово пройдет очередная свадебная ярмарка

14 марта 2017 в 20:50

Гости и жители г. Кемерово снова смогут принять участие в свадебном базаре, который состоится 19 марта в Тринити. Здесь будут представлены работы многих художников, фотографов и организаторов свадеб. В одном из залов будущие молодожены смогут выбрать себе профессионала, а в другом научатся вести себя во время торжества.

Также СМИ рассказывают, что в этот день будет работать выездная регистрация брака, где каждые 15 минут будут расписывать пару, заранее записанную на торжественное мероприятие. В рамках ярмарки будут звучать выступления различных артистов, которых можно пригласить на свою церемонию бракосочетания.


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