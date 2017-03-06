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В Кемерово заявили, что до «тепла» еще далеко

06 марта 2017 в 18:45

Прогноз погоды уточняет, что жителям всего Кузбасса рано прятать зимнюю одежду. Морозы продляться еще как минимум неделю. Начиная с 6 марта Кемерово ожидают похолодания. Температура ночью может составлять от -1 до -3 градусов, а днем подняться не выше +6 градусов. Начиная в период с 8 по 11 марта столбики термометра упадут в ночное время до -9 — -19 градусов. В дневное время воздух прогреется до -4 — - 1 градуса.

Возможны порывы ветра до пяти метров в секунду, а также гололёд, поэтому водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно осторожными во время движения по дорогам. 


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