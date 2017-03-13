В Кузбассе открыта антинаркотическая акция

В северном регионе России на сайте МВД появилось сообщение о страте акции «Сообщи, где торгуют смертью». Под данным объявлением любой желающий может рассказать все что знает о том, в каком месте можно найти наркоторговца или дилера. Также подобную информацию можно передать по открытым горячим линиям, и с мобильного телефона по номеру 102.

Кроме того, заинтересованные лица могут узнать адреса диспансеров, которые помогают вылечиться от наркомании или помочь своим близким и знакомым. При этом органы ГУ МВД гарантируют полную конфиденциальность граждан, помогающих в проведении данной акции.