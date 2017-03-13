В Кузбассе ребенок пошел гулять и утонул

Вечером 12 марта 10-летний школьник, воспитывающийся в благополучной семье пошел с другом гулять на речку Иня. Ребенок решил проверить прочность льда и встал на него обеими ногами, вследствие чего провалился в холодную воду. Второй присутствующий школьник тут же позвал на помощь.

Поиски ребенка продолжались в течении нескольких часов, в итоге нашли тело погибшего ребенка, который получил асфиксию из-за проникновения воды в легкие. Судмедэксперт сообщает, что видимых телесных повреждений нет, а более точная причина произошедшего будет после проведения вскрытия.