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В Кузбассе ребенок пошел гулять и утонул

13 марта 2017 в 19:44

Вечером 12 марта 10-летний школьник, воспитывающийся в благополучной семье пошел с другом гулять на речку Иня. Ребенок решил проверить прочность льда и встал на него обеими ногами, вследствие чего провалился в холодную воду. Второй присутствующий школьник тут же позвал на помощь.

Поиски ребенка продолжались в течении нескольких часов, в итоге нашли тело погибшего ребенка, который получил асфиксию из-за проникновения воды в легкие. Судмедэксперт сообщает, что видимых телесных повреждений нет, а более точная причина произошедшего будет после проведения вскрытия.


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