В Кузбассе трещину на стене заклеили бумагой

Жители одного из больших районов Кузбасса заметили интересную картину на здании дома, адрес которого не уточняется. Прохожие предполагают, что, заклеив бумажными отрезками трещину, образовавшуюся в стене дома, это не решит проблему разрушения строения. Теперь очевидцы считают, что ремонтники и ответственные за здание попросту решили сэкономить на ремонте, выдвинув свои доводы смешным образом.

На самом деле выяснилось, что наклейки из клейкой бумажной ленты поперек трещины выполнены специально для того, чтобы была возможность следить насколько расходится сооружение, и как скоро оно потребует срочного ремонта. Специалисты заверили, что данная манипуляция ведется для слежки, и такая процедура имеет название «Инвентарный маяк».